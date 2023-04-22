В США осудили двух расистов, готовивших диверсию и экономический кризис Двух граждан США осудили за подготовку диверсий на энергосетях из расистских побуждений

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский суд приговорил двух мужчин к длительным тюремным срокам за подготовку диверсий на энергетических объектах. Таким образом обвиняемые намеревались спровоцировать экономический кризис и расовый конфликт в стране. Об этом сообщило министерство юстиции.

Как полагают власти, 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост надеялись разжечь межэтническую рознь и таким образом содействовать «превосходству белой расы». Обвиняемые намеревались с помощью ружей атаковать подстанции и электрические сети.

Подзащитные полагали, что реализация их плана будет стоить правительству миллионы долларов и вызовет волнения среди американцев в регионе. Они обсуждали вероятность того, что отключение электроэнергии на много месяцев приведет к <...> расовой войне, и спровоцирует следующую Великую депрессию, — говорится в пресс-релизе минюста.

Отмечается, что Кук и Фрост признали себя виновными «в заговоре с целью материальной поддержки террористов», Суд приговорил их к 92 и и 60 месяцам тюремного заключения.

По данному делу также проходил 22-летний Джексон Соуолл. Он признал себя виновным в феврале 2022 года. наказание ему будет определено позднее.

Ранее сообщалось, что суд в США приговорил создателя секты Ларри Рэя к 60 годам лишения свободы. Мужчина был признан виновным в торговле людьми, сексуальных домогательствах к молодым девушкам и вымогательствах с угрозой применения насилия. Прокуроры настаивали на пожизненном заключении преступника.