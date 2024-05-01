В США основателя криптобиржи Binance осудили за отмывание денег Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырем месяцам тюрьмы в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюрьмы за преступления, связанные с отмыванием денег, пишет Reuters. Прокурор просил три года тюрьмы, защита настаивала на пяти испытательных месяцах.

Приговор стал результатом многолетнего расследования в отношении китайского миллиардера, который жил в Объединенных Арабских Эмиратах вне досягаемости закона. Прокуроры выяснили, что через криптобиржу прошли не менее 100 тысяч подозрительных транзакций, связанных с различными террористическими организациями. Они также заявили, что Чжао покрывал продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получил большую часть доходов от программ-вымогателей.

Руководство криптобиржи Binance согласилось выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чжао заплатил уголовный штраф в размере $50 млн Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в России планируют запретить создание криптовалютных бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима, однако сам оборот криптовалют остается разрешенным. Он также является соавтором законопроекта о регулировании майнинга криптовалют.