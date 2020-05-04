В США опровергли информацию о двукратном росте числа погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2bd4ed60-8e37-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piers Cavendish/Impact Photos/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов не прогнозировали, что число летальных исходов из-за коронавируса через несколько недель может увеличиться в два раза — до 3 тысяч в сутки. Об этом заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Это не документ Белого дома. Его не представляли рабочей группе по коронавирусу. Он не проходил межведомственное согласование. Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала, — цитирует РИА Новости заявление чиновника.

Вместе с тем Дир добавил, что призывы президента США Дональда Трампа постепенно снимать ограничения основаны на научных данных, с которыми согласны эксперты по здравоохранению и инфекционным заболеваниям.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза. В ближайшие недели Штаты может ждать резкое увеличение числа смертей из-за инфекции. Суточное количество летальных исходов может возрасти в среднем с около 1750 в настоящее время до порядка 3 тысяч. Суточное количество случаев заражения может также вырасти с 25 тысяч на данный момент до приблизительно 200 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.