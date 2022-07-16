«Живые будут завидовать мертвым»: в США описали удар «Сармата» по Нью-Йорку Журнал Popular Mechanics описал уничтожение Нью-Йорка ракетой «Сармат»

Атака как по военным, так и на гражданским целям в США привела бы к взрыву 2 031 термоядерной боеголовки на американской земле, в результате чего погибло бы 62,4 млн американцев, подсчитал журнал Popular Mechanics. На такие прогнозы его сподвигло видео, опубликованное властями Нью-Йорка, в котором дается инструкция, как вести себя в случае ядерной войны.

Издание описало атаку Нью-Йорка баллистической ракетой «Сармат». По мнению обозревателей, мегаполис и его окрестности «будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами». Обозреватели уверены, что заряды будут нацелены на «здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты».

Издание считает, что в результате атаки будет полностью разрушен Манхэттен, а также указывает, что «огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелил бы значительное количество городских зданий и создал бы риск пожара для остальных». Достаточно мощные взрывные волны охватили бы 40% города и разрушили бы даже бетонные здания, уточняют журналисты.

Что касается радиации, то обозреватели уверены, что по острову будут дрейфовать «толстые невидимые слои радиоактивных осадков». По мнению журналистов, до 95% подвергшихся их воздействию людей погибнут.

Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто этого не сделает, — заключило издание.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о подготовке «Сармата» к серийному производству. Тогда он отметил, что эта ракета является самой мощной в мире.