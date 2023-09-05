В США описали будущее после победы России в СВО Аналитик Риттер: США остается надеяться на прощение после победы России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

США ввязались в противостояние с Россией, не имея реальных шансов на успех, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. В интервью для YouTube-канала Danny Haiphong он подчеркнул, что спецоперация ВС РФ на Украине завершится успехом, и тогда Вашингтону останется лишь надеяться на прощение Москвы.

Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце, и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать, — сказал Риттер.

По его словам, Соединенным Штатам повезло, что россияне не такие мстительные, как американцы. Это значит, что шанс на нормализацию отношений между странами еще имеется.

Ранее Риттер также утверждал, что политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт. По его словам, Украина попытается втянуть в НАТО в конфликт с Россией, так как кадровый кризис не позволяет ВСУ добиться успехов на передовой.

Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в условиях отсутствия реальных достижений на передовой. Однако, как подчеркнул Риттер, при таком развитии событий третья мировая война станет неизбежной.