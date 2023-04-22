В США оценили позицию Южной Кореи по помощи Украине Reuters: в Белом доме согласились, что у Южной Кореи есть свои расчеты по помощи Украине

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Белый дом

Белый дом осознает, что руководство Южной Кореи принимает решения по вопросу дополнительной помощи Украине на основе собственных расчетов, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника администрации США. По его словам, если бы такая помощь со стороны Сеула последовала, ее бы в Вашингтоне приветствовали.

Мы также понимаем, что все страны должны принимать решения на основе собственных расчетов, — сказал чиновник.

Его также не названный коллега уточнил, что американский президент Джо Байден на следующей неделе должен встретиться в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Он заверит лидера азиатской республики в готовности Вашингтона выполнить обязательства по обеспечению безопасности. Приверженность США к ядерному сдерживанию в интересах Южной Кореи непоколебима, подчеркнул чиновник.

Байден предпримет значимые шаги с тем, чтобы подчеркнуть <...>, дать всем ясно понять, чтобы никто не сомневался, что мы привержены поддержке Южной Кореи даже в свете провокаций Северной Кореи, угроз со стороны России и <...> амбиций Китая относительно наращивания ядерного арсенала, — заверил представитель администрации США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Юн Сок Ель впервые допустил возможность военной помощи Украине. По данным агентства, в эксклюзивном интервью южнокорейский лидер назвал условия, при которых Сеул поможет Киеву. Агентство обратило внимание на то, что в течение последнего года в Сеуле не говорили о готовности поставить Украине оружие.