В США оценили экономику России под санкциями Forbes: экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС

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Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении. При этом в России дела обстоят гораздо лучше, заявил обозреватель Кеннет Рапоза в статье, опубликованной в Forbes.

Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции <...>, По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%, — отметил Рапоза.

По его мнению, экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Рапоза также указал на политической раскол Европы. Журналист отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон занял сторону Китая и призвал США и Германию, которые отправляют танки на Украину, к мирным переговорам.

Рапоза считает, что дела России обстоят намного лучше, чем у той же Украины. И если все в Европе считали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для Москвы, то сейчас максимальную цену платит именно Брюссель.

Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы — и, похоже, она мало что может с этим поделать, — уверен Рапоза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители Европы на себе испытывают всю тяжесть решений Вашингтона и Брюсселя из-за введенных против России санкций. Он добавил, что экономика стран Запада рушится, а инфляция там стремительно растет.