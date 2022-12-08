В США объяснили, зачем Украина требует кассетные бомбы Советник ВСУ Райс: Украина просит кассетные боеприпасы из-за мобилизации войск у границы Белоруссии

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Украина просит кассетные боеприпасы для сдерживания сотни тысяч военнослужащих, которые мобилизуются на границе с Белоруссией, заявил в интервью CNN советник Вооруженных сил Украины Дэн Райс. По его словам, власти Украины не верят в то, что в Белоруссии проходят учения и убеждены, что в скором времени у украино-белорусской границе соберутся сотни тысячи солдат.

У белорусской границе мобилизуется войска. Они называют это военными учениями, но ожидается, что в ближайшее время там соберутся сотни тысяч военнослужащих. Вот почему они просят эти кассетные бомбы и любое другое оружие, — сказал Райс.

В 2010 году вступила в силу Конвенция по кассетным боеприсам, которую подписали более 100 стран мира. В рамках нее, страны подписавшие этот документ, полностью отказываются от использования, производства и хранения этого оружия. Издание отмечает, что США, Россия и Украина конвенцию не подписали.

Этот тип оружия считается особо опасным и действует таким образом, что снаряд разрывается в воздухе и выпускает десятки, а то и сотни мелких бомб, действие которых распространяется на очень большую площадь, сравнимую с несколькими футбольными полями.

Ранее член первой славянской бригады с позывным Юс дал совет российским военным, как уберечь себя в ходе СВО на Украине. Он отметил, что необходимо использовать только свое оружие. По его словам, ВСУ часто оставляют «подарки», которые могут быть заминированы. Боец добавил, что украинцы могут заминировать оружие до того, как оставили его на позициях. И каждый выстрел, подчеркнул военный, может стать опасным для жизни.