В США объяснили, почему закончатся боевые действия на Украине 19FortyFive: украинский конфликт завершится, когда участие в нем станет дорогостоящим

Фото: МО РФ

Убеждение Москвы и Киева в том, что продолжение украинского конфликта является дорогостоящим, станет единственным способом завершить любые боевые действия на Украине, сообщает издание 19FortyFive. По его мнению, по этой же причине будут пресекаться попытки возобновления боевых действий.

Единственный способ предотвратить боевые действия любой из сторон, а также их возобновление — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим, — подчеркивается в публикации.

В 19FortyFive считают, что в случае завершения украинского конфликта одна из сторон может задумать возобновление активных военных действий, чтобы достичь цели, прежде не достигнутые. Подобного варианта развития событий следует избежать, отмечается в статье.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского являются единственным мирным планом по разрешению украинского кризиса. По его словам, Брюссель не воспринимает всерьез инициативу, предложенную Китаем, поскольку китайский план — это просто набор благих пожеланий.