ЕС выбрал мирный план по Украине Боррель назвал план Зеленского единственным для разрешения конфликта на Украине

Предложения президента Украины Владимира Зеленского являются единственным мирным планом по разрешению украинского кризиса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, Брюссель не воспринимает всерьез инициативу, предложенную Китаем.

Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины, — заявил Боррель.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал китайский план по разрешению украинского кризиса, включающий 12 пунктов. В своей программе Пекин призвал к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета «холодной войны», прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров.

Президент РФ Владимир Путин в марте по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что некоторые положения мирной инициативы Китая могут быть взяты за основу урегулирования конфликта.