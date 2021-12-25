В США объяснили опасность быстрого распространения «омикрона»

Всплеск заболеваемости, спровоцированный быстрым распространением штамма «омикрон», угрожает переполнению американских больниц, хотя сам штамм, возможно, вызывает менее тяжёлое течение болезни. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу АВС.

Фаучи привёл данные британских исследований, согласно которым для штамма «омикрон» характерен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания в лечебном учреждении и меньшая потребность в дополнительном кислороде. Однако инфекционист заявил, что в США не хотят «самоуспокаиваться».

Если у вас намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни, — сказал он.

В настоящее время штамм «омикрон» является лидирующим в США. Фаучи подчеркнул, что среднее число случаев госпитализации на прошлой неделе достигло 150 тысяч в сутки, и предположил, что цифра «вырастет, скорее всего, намного больше».

В свою очередь директор Института трансляционных исследований Скриппса профессор геномики Эрик Тополь заявил, что «чудовищная» волна коронавируса начинается в США, число новых заболеваний превзойдёт показатели прошлого года, зарегистрированные зимой.