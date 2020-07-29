В США обвинили Ротенбергов в обходе санкций за счёт произведений искусства

Члены сената США представили доклад, в котором утверждается, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали аукционы, торгующие произведениями искусства, чтобы избежать американских санкций.
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Авторы доклада полагают, что Ротенберги активно действовали на американском рынке произведений искусств в течение нескольких месяцев после 20 марта 2014 года — даты попадания в санкционные списки. Подкомитет сената по расследованиям, который занимался этим делом, после изучения свыше миллиона документов, десятков интервью и информации от аукционных домов, утверждает, что предприниматели организовали схему с тремя фиктивными компаниями. Речь идёт о фирмах Highland Business Group Limited, Highland Ventures Group Limited и Advantage Alliance. Согласно положениям доклада, Ротенберги пытались скрыть свое присутствие на американском рынке за арт-дилером из Москвы Григорием Бальцером, имеющим американское гражданство. Бальцер, в свою очередь, для покупки произведений искусств якобы использовал компанию Steamort Limited, также фиктивную. Сенатский подкомитет заявляет о не менее чем 16 картинах, приобретённых таким образом.
Представители аукционных домов, упомянутых в документе, рассказали, что не сочли покупки Бальцера необычными, так как он использовал средства с личных счетов и выступал как главный покупатель. Подкомитет считает, что деньги на личные счета Бальцера перевела компания Highland Ventures Group Limited.
Адвокат Бальцера после обнародования доклада заявил, что его клиент не имеет отношения к Аркадию и Борису Ротенбергам.
Как передавал NEWS.ru, в апреле 2020 года Аркадий Ротенберг впервые вошёл в рейтинг богатейших людей России по «реальным» доходам, составляемый журналом Forbes. Этот список учитывает только продажу активов и доходы от дивидендов и отличается от традиционного рейтинга, оценивающего стоимость активов, которая в каком-то отношении является «виртуальным» числом.
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