В США обвинили Ротенбергов в обходе санкций за счёт произведений искусства

https://static.news.ru/photo/11552f22-d1cb-11ea-a970-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены сената США представили доклад, в котором утверждается, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали аукционы, торгующие произведениями искусства, чтобы избежать американских санкций.

Как передаёт РИА Новости, в 147-страничном документе, который по итогам двухлетнего расследования представили сенаторы Роб Портман и Том Карпер, сообщается, что американским властям удалось отследить покупки у частных продавцов и аукционных домов в Соединённых Штатах предметов искусства на $18 млн тремя компаниями, которые связаны с Аркадием и Борисом Ротенбергами и сыном Аркадия Игорем.

Авторы доклада полагают, что Ротенберги активно действовали на американском рынке произведений искусств в течение нескольких месяцев после 20 марта 2014 года — даты попадания в санкционные списки. Подкомитет сената по расследованиям, который занимался этим делом, после изучения свыше миллиона документов, десятков интервью и информации от аукционных домов, утверждает, что предприниматели организовали схему с тремя фиктивными компаниями. Речь идёт о фирмах Highland Business Group Limited, Highland Ventures Group Limited и Advantage Alliance. Согласно положениям доклада, Ротенберги пытались скрыть свое присутствие на американском рынке за арт-дилером из Москвы Григорием Бальцером, имеющим американское гражданство. Бальцер, в свою очередь, для покупки произведений искусств якобы использовал компанию Steamort Limited, также фиктивную. Сенатский подкомитет заявляет о не менее чем 16 картинах, приобретённых таким образом.

Представители аукционных домов, упомянутых в документе, рассказали, что не сочли покупки Бальцера необычными, так как он использовал средства с личных счетов и выступал как главный покупатель. Подкомитет считает, что деньги на личные счета Бальцера перевела компания Highland Ventures Group Limited.

Адвокат Бальцера после обнародования доклада заявил, что его клиент не имеет отношения к Аркадию и Борису Ротенбергам.

Как передавал NEWS.ru, в апреле 2020 года Аркадий Ротенберг впервые вошёл в рейтинг богатейших людей России по «реальным» доходам, составляемый журналом Forbes. Этот список учитывает только продажу активов и доходы от дивидендов и отличается от традиционного рейтинга, оценивающего стоимость активов, которая в каком-то отношении является «виртуальным» числом.