Forbes назвал десять российских миллиардеров с самыми большими доходами

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Реальные деньги самых богатых бизнесменов России, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах почти $15 млрд решил оценить журнал Forbes. Новичков в этом списке трое. Ими стали создатель приложения онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев, предприниматель Аркадий Ротенберг и основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон.

Этот рейтинг отличается от нашего традиционного списка богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма, которая является в некотором роде «виртуальным числом». В этот раз мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Оцениваемый доход — это валовый доход, или доход gross, — пояснили составители рейтинга.

При этом составители рейтинга отметили, что во избежание путаницы или расхождений в ставках налогов, сами налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии не учитывались.

На первом месте списка миллиардеров с самыми большими доходами за год оказался Андрей Андреев. При этом источником его дохода стала продажа доли в Magic Lab. Этот холдинг как раз и объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen.

На втором месте, как и в прошлом году, находится президент и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Его источники дохода — продажа 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

Основной владелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин — на третьей строчке списка самых богатых людей России. Оценка его доходов выросла за счет роста выплаченных «Норникелем» дивидендов.

Третье место Потанину уступил основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который в этот раз оказался на четвёртой строчке. Произошло это из-за незначительного снижения его дохода, который сформировался из дивидендов НЛМК.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг занял пятое место после того, как продал крупнейший актив — компанию «Стройгазмонтаж». Именно она была генподрядчиком строительства Керченского моста.

Основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов занял шестую строчку списка.

На седьмом месте — основной акционер Evraz Роман Абрамович.

Восьмое место рейтинга досталось главе и совладельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову.

На девятом месте основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон.

Бизнесмен Сулейман Керимов, как и в прошлом году, остался на десятом месте.

При этом, как отметил Forbes, доходы Лисина, Потанина, Мордашова и Алекперова, прежде всего, связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний. Прохоров с 2017 года распродаёт активы, а доходы Абрамовича и Керимова в 2019 году сформировались за счет дивидендов и продажи акций, принадлежащих им компаний.

При этом оценка дохода, как отмечает издание, — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов. Все они получены миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 8 февраля 2019 года по 18 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru, писал, что Forbes назвал самого молодого миллионера в мире.