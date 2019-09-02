https://static.news.ru/photo/f6a56f54-cd82-11e9-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В США полицейскому пришлось принять роды у женщины, которая не успевала доехать до госпиталя. Для Марка Пиффера это была всего лишь вторая рабочая смена в полиции — раньше 31-летний мужчина был школьным учителем.

Страж порядка признался, что ранее ничего подобного в его жизни не происходило. Схватки у роженицы были каждые две минуты, и ей пришлось рожать в машине на парковке. Пиффер первым прибыл на место, он стал помогать женщине и её супругу. Вскоре подъехали его коллеги и экипаж скорой.

Малышка не стала ждать, пока врачи достанут необходимое оборудование и носилки, и появилась на свет прямо в родительском автомобиле. Происходящее сняла нательная камера полицейского.

Девочку назвали Элис, она и её мама чувствуют себя хорошо.

Ранее News.ru сообщал, как женщина родила на борту следовавшего из Пекина в Ташкент самолёта. Из-за нештатного инцидента лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.