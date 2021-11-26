В США неизвестный убит при попытке проникнуть с ножом на военный объект

В американском Сан-Диего, штат Калифорния, неизвестный был застрелен при попытке проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя военного объекта.

Как рассказал собеседник телеканала, инцидент произошёл 26 новбря около полудня оп местному времени (22:00 по Москве). К КПП военного объекта, на котором проходят свою подготовку новобранцы Корпуса морской пехоты США, подъехал н автомобиле неизвестный мужчина. Охрана приказала ему остановиться. мужчина вышел из машины с ножом в руках и направился в сторону караульных «с враждебными намерениями», рассказали в СМИ.

После нескольких предупреждений военные открыли стрельбу на поражение. Нарушитель погиб на месте.

О его личности и намерениях ничего не сообщается. Расследование ведёт СУ ВМС США.

Ранее сообщалось, что в США из-за стрельбы эвакуируют торговый центр. Инцидент произошёл в городе Дарем, штат Северная Каролина.