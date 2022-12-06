В США не хотят конфликтовать с Китаем Госсекретарь США Блинкен: мы не хотим, чтобы наше соперничество с Китаем перешло в конфликт

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не хочет конфликта с КНР, передает РИА Новости. В то же время он признал, что в последнее время отношения между двумя странами стали более натянутыми.

Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт, — заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.

Госсекретарь также подчеркнул, что Штаты готовы заняться поиском путей кооперации с Китаем по общим вопросам.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России». По словам дипломата, большинство представляет международное сообщество. В Китае также заявили, что в мире всё чаще отказываются от американской валюты из-за действий США в отношении российских активов. В Германии неоднократно выступали за запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы смягчить удар по ведущей экономике Европы. Эксперты отмечают, что снижение темпов роста экономики ФРГ неизбежно приведёт к аналогичным последствиям по всему Евросоюзу.

Руководство США удивилось решению Китая принять участие в российских учениях на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022», заявили аналитики издания The Wall Street Journal. По информации журналистов, в Белом доме не ожидали какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. Автор статьи отмечает, что Россия и Китай связаны общими интересами в рамках сдерживания глобального господства США.