В США назвали виновного в экономических проблемах страны Конгрессмен США Гетц: в экономических проблемах страны виновен Байден, а не Путин

Фото: Jacqueline Martin - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц заявил в Twitter, что в экономических проблемах страны виновен не российский лидер Владимир Путин, а нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. Таким образом политик прокомментировал обращение американского президента к конгрессу, в котором тот упомянул Путина несколько раз.

Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом «налог Путина». Это твоя вина, Джо, — написал Гетц.

В обращении к Конгрессу США Байден заявил, что проблемой мирового масштаба является высокая инфляция. Ее причинами американский лидер назвал пандемию коронавируса и российскую спецоперацию на Украине. Он также отметил, что американцы сейчас вынуждены платить «путинский налог» на продукты питания и топливо.

Ранее Байдена раскритиковала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Ее разозлила повторенная несколько раз президентом фраза «Мы должны закончить работу». По ее мнению, в устах хозяина Белого дома это значит «разрушит ь нашу страну».