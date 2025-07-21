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21 июля 2025 в 13:48

Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России

Сенатор Грэм: Трамп введет пошлины в 100% против покупателей российской нефти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 100% на товары из стран, компании которых продолжают покупать нефть из России, сообщил в эфире Fox News сенатор Линдси Грэм. Речь идет о тех, кто финансирует Москву через покупку черного золота, объяснил он. В частности, на Китай, Индию и Бразилию приходится около 80% нефти РФ.

Мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики, — отметил Грэм.

До этого стало известно, что санкции Трампа, которыми американский лидер угрожает России, приведут к резкому скачку цен на нефть. По мнению обозревателей канала, возможное решение Вашингтона повлияет не только на азиатский рынок, оно серьезно ударит по всему миру.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует ввести 100-процентные пошлины на российские энергоносители. По прогнозам аналитиков, это ударит по основным покупателям нефти и газа из РФ — Китаю и Индии, что может спровоцировать торговые конфликты с США. Эксперты также предупреждают, что дополнительные пошлины на китайские товары способны фактически парализовать американо-китайскую торговлю.

нефть
Дональд Трамп
Линдси Грэм
США
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