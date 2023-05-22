В США назвали пять говорящих о провале Украины фактов Журналист из США Хинкл: события минувшей недели свидетельствуют о провале Украины

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Владимир Зеленский

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что события минувшей недели говорят о провале Украины. Он в Twitter перечислил факты, говорящие об этом, в первую очередь указав на Артемовск (Бахмут).

Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины, — подчеркивается в его сообщении.

О тяжелом ранении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного 21 мая рассказала хакерская группа «Джокер ДНР». По ее данным, ранение Залужный получил при ракетном ударе по штабу, главком ВСУ перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на посту.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что ВСУ не смогут отбить Артемовск, потому что если российская армия взяла город под контроль, то уже его не отдаст. По его словам, не стоит бояться соответствующих намерений ВСУ.