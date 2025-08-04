В США назвали победителя в торговой войне с Китаем WP: Китай одерживает победу в торговой войне с США

Китай одерживает верх в торговом противостоянии с США, заявил эксперт по международным отношениям Макс Бут в своей аналитической колонке для The Washington Post. По его словам, экономика Пекина выросла на 5,3%, а Вашингтона — лишь на 1,25%.

Экономика Китая выросла в среднем на 5,3% в первой половине года, Америки — всего на 1,25%. Вы также можете видеть это в неспособности Трампа добиться значительных уступок от Пекина, — написал Бут.

Аналитик отмечает, что Вашингтону пришлось пойти на существенные уступки: снижение американских тарифов на китайские товары до 30% против 10% китайских тарифов на продукцию из США. Хотя президент США Дональд Трамп пытался представить это соглашение как триумф, эксперт характеризует его лишь как временное перемирие. Особое внимание Бут обращает на сохраняющиеся проблемы — китайский демпинг, кражу интеллектуальной собственности и другие нерешенные вопросы.

Последними свидетельствами смягчения американской позиции стали разрешение на поставки в Китай высокотехнологичных чипов Nvidia H20 и отмена запланированных визитов тайваньских официальных лиц после протестов Пекина, отметил журналист. Эти шаги, по мнению эксперта, подтверждают стратегическое отступление США в торговой войне.

Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.