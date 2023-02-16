В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине TAC: JP Morgan сотрудничает с Зеленским ради собственной выгоды, а не победы Украины

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

JP Morgan

Американский банк JP Morgan будет сотрудничать с Украиной до тех пор, пока это выгодно, сообщил обозреватель Брэдли Девлин в материале для American Conservative. По его словам, банк заинтересован в затягивании кризиса, так как получить прибыль сможет только с помощью поставок оружия и военной техники.

Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта. JP Morgan может считать себя ангелом-инвестором Украины. А может быть, это ангел смерти, — говорится в публикации.

Девлин подчеркнул, что влиятельные игроки Уолл-стрит инвестируют в украинскую победу столько средств, будто это уже свершившийся факт. По его мнению, это одна из главных причин, почему Зеленский в ущерб своей стране до сих пор не сел за стол переговоров с Россией.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.