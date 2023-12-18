В США назвали число потерь мобилизованных бойцов ВСУ Экс-разведчик Риттер: потери мобилизованных бойцов ВСУ достигают 90%

Фото: МО Украины

Украина теряет до 90% своих мобилизованных, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. По его словам, это происходит из-за их низкой эффективности.

Что же, 80–90% от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80% до 90% вероятности, что ты не вернешься, — подчеркнул Риттер.

Он выразил убеждение, что НАТО несет ответственность за гибель украинцев. Исходя из этого, Риттер заключил, что руководство Вооруженных сил США следует уволить из-за неквалифицированности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.

Военкор Александр Сладков также спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. Он считает, что ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у Вооруженных сил Украины нет.