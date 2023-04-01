В США на концерте дэт-метал-группы Morbid Angel погиб человек На зрителей концерта дэт-метал-группы Morbid Angel рухнула крыша, погиб один человек

Фото: Meg Mclaughlin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На концерте дэт-метал-группы Morbid Angel, который прошел в Белвидире (США), при обрушении крыши театра погиб человек, передает телеканал CBS со ссылкой на пожарную службу. Отмечается, что еще почти 30 человек пострадали. Пять из них, по словам главы пожарной службы города Шона Скадла, были срочно доставлены в медучреждения с тяжелыми травмами. Еще 18 человек получили повреждения средней степени тяжести, а еще пять — незначительные ранения.

Журналисты рассказали, что концерт проходил в театре «Аполлон». Здание рассчитано на 1,5 тысячи человек. При этом на шоу присутствовали только 260 зрителей.

В программе концерта значились дэт-метал-группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains. Крыша и козырек здания рухнули приблизительно через 30 минут после начала шоу. Это произошло из-за сильного ветра, его порывы достигали 144 километров в час.

Ранее на концерте рэп-исполнителя Мота (Матвей Мельников) в московском баре MEMO фанат музыканта устроил стрельбу. Группа молодых людей попыталась подняться к артисту на сцену, но их не пустила охрана, после этого один человек из компании достал травматический пистолет и открыл огонь.

Начавший стрельбу находился на концерте с личной охраной, телохранители затем сами забрали у дебошира оружие, посадили его в машину и уехали в неизвестном направлении.