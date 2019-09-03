https://static.news.ru/photo/61a603d0-ce56-11e9-98d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press

В США 29-летний мужчина скончался спустя почти 10 лет после жестокого избиения. Все эти годы Райан Дайвини провёл в коме.

Нападение на него произошло в ноябре 2009 года, когда ему было 19. Молодого человека били по голове, причинив обширное повреждение мозга. Райан впал в кому, из которой так и не вышел. Дайвини находился в вегетативном состоянии, а его родственники поддерживали его тело, проводя физические упражнения. Они надеялись, что когда-нибудь современная медицина сможет улучшить ему жизнь, пишет Daily Mail .

A decade after a horrific beating, former West Virginia University student dies https://t.co/6qBbOOKqdB — The Washington Post (@washingtonpost) September 3, 2019

Мужчина скончался во время отдыха с семьёй в штате Западная Виргиния. У него начались проблемы с дыханием, родные повезли Райана в госпиталь, однако он умер по дороге в медучреждение.

Rest in peace, Ryan Diviney, your life touched so many people. Please keep @sldiviney and her family in your prayers. After a brutal attack in 2009, Ryan’s family was devoted to caring for him round the clock, always hoping for a miracle. https://t.co/yWYuVqWLgw pic.twitter.com/maWd6qyT75 — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) September 2, 2019

Избившие Дайвини мужчины были приговорены к тюремным срокам, они уже отбыли наказание и вышли из заключения, отмечает газета.

Ранее News.ru писал, что жительница ОАЭ пришла в сознание после 27 лет, проведённых в коме. Она долгие годы была прикована к кровати после страшной аварии. Сейчас женщина, лечение которой в одной из лучших клиник Германии оплатил наследный принц Абу-Даби, может читать некоторые молитвы.