Нападение на него произошло в ноябре 2009 года, когда ему было 19. Молодого человека били по голове, причинив обширное повреждение мозга. Райан впал в кому, из которой так и не вышел. Дайвини находился в вегетативном состоянии, а его родственники поддерживали его тело, проводя физические упражнения. Они надеялись, что когда-нибудь современная медицина сможет улучшить ему жизнь, пишет Daily Mail .

Мужчина скончался во время отдыха с семьёй в штате Западная Виргиния. У него начались проблемы с дыханием, родные повезли Райана в госпиталь, однако он умер по дороге в медучреждение.