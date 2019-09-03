https://static.news.ru/photo/61a603d0-ce56-11e9-98d5-fa163e074e61_660.jpgФото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press
В США 29-летний мужчина скончался спустя почти 10 лет после жестокого избиения. Все эти годы Райан Дайвини провёл в коме.
Нападение на него произошло в ноябре 2009 года, когда ему было 19. Молодого человека били по голове, причинив обширное повреждение мозга. Райан впал в кому, из которой так и не вышел. Дайвини находился в вегетативном состоянии, а его родственники поддерживали его тело, проводя физические упражнения. Они надеялись, что когда-нибудь современная медицина сможет улучшить ему жизнь, пишет Daily Mail.
Избившие Дайвини мужчины были приговорены к тюремным срокам, они уже отбыли наказание и вышли из заключения, отмечает газета.
Ранее News.ru писал, что жительница ОАЭ пришла в сознание после 27 лет, проведённых в коме. Она долгие годы была прикована к кровати после страшной аварии. Сейчас женщина, лечение которой в одной из лучших клиник Германии оплатил наследный принц Абу-Даби, может читать некоторые молитвы.