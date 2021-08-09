В США компания такси отказалась перевозить вакцинированных от коронавируса

В американском штате Миссури владелец компании такси заявил, что его служба не будет перевозить граждан, носящих маски или сделавших прививки. Об этом пишет издание The Hill.

Мы не допускаем использование масок в наших автомобилях. Кроме того, мы категорически против вакцин и не хотим, чтобы в наших автомобилях были люди, которые сделали прививку, — заявил мужчина.

Он отметил, что в Миссури один из наиболее низких показателей вакцинации от COVID-19 в США, и заявил, что гордится своими земляками, выступающими против процедуры.

На сайте компании сообщается, что служба такси Yo Transportation работает в округах Франклин, Джефферсон, Линкольн, Монтгомери, Сент-Чарльз, Сент-Луис и Уоррен. Фирма существует уже 16 лет.

Ранее сервисы Uber и Lyft сообщили о намерении сделать бесплатными поездки до центров вакцинации от коронавируса и обратно. Данная программа внедряется в партнёрстве с Белым домом, в её рамках будет предоставлена информация о 80 тысячах пунктах по всей стране.

7 августа сообщалось, что половина жителей США уже полностью привилась от коронавируса.