В нескольких городах США собираются запустить проекты универсального базового дохода. Несмотря на то, что эксперименты по выплате гражданам фиксированного пособия в других странах провалились, в Америке всё равно собираются протестировать эту концепцию. А один из возможных кандидатов в президенты от демократов Эндрю Янг в своей предвыборной программе пообещал платить всем американцам по $1000 в месяц вне зависимости от их материального положения. Хотя он в итоге вышел из гонки, его предложение запустило широкую общественную дискуссию.

Обещание ввести универсальный базовый доход — пожалуй, единственное, чем запомнилась кампания Эндрю Янга. Реализация этой инициативы, по подсчётам экономистов, потребовала бы от бюджета США, и без того рекордно дефицитного, нескольких триллионов долларов. Заплатить за выполнение своего предвыборного обещания Янг предложил с помощью объединения уже имеющихся социальных программ и повышения налога на добавленную стоимость на 10%. То есть в итоге, запустив руку в карманы самих же американцев.

В течение следующих 12 лет каждому третьему американскому трудящемуся будет угрожать потеря работы из-за новейших технологий, — заявлял Эндрю Янг. — И в отличие от предыдущих волн автоматизации, на этот раз новые рабочие места не появятся так быстро в больших количествах, чтобы заместить потери. Чтобы избежать беспрецедентного кризиса, мы найдём новое решение.

Эндрю Янг Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страх того, что роботы отнимут у американцев работу, давно витает в воздухе. Поэтому за то, чтобы как минимум изучить концепцию универсального базового дохода на практике, в разное время выступали глава Facebook Марк Цукерберг и создатель компании Tesla Илон Маск. Несколько городов уже тестируют подобные программы или собираются это сделать.Среди них Милуоки, Ньюарк и Стоктон.

Первые два муниципалитета планируют запустить эксперимент в этом году. А рассчитанная на 18 месяцев программа в Стоктоне уже наполовину завершена: 125 специально выбранных жителей города с низкими доходами получают по $500 в месяц. По предварительным результатам, реципиенты пособий тратили их на еду, бензин и оплату коммунальных услуг. Таким образом подозрения в том, что помощь от государства будет транжириться на элементы роскоши, не подтвердились.

Эта идея новая, поэтому люди не воспринимают её всерьёз, — приводит Politico слова мэра Ньюарка Раса Барака. — Поэтому для нас важно запустить пилотные проекты и показать людям, что это серьёзно.

На самом деле, идея не такая уж новая. В частности, ещё с 1980-х годов каждому жителю Аляски выплачивается от $1000 до $2000 в год в зависимости от цен на нефть. Это доля от нефтяных доходов штата, но универсальным базовым доходом для граждан её назвать сложно: получать около $100 в месяц просто так, конечно, приятно, но существенный вклад в бюджет семьи эта сумма не вносит.

Аляска Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press

Об интересе к эксперименту в разное время заявляли итальянский город Ливорно, нидерландский Утрехт, канадский Онтарио, несколько департаментов Франции, а также правительства Шотландии и Финляндии. Самый масштабный пилотный проект был запущен финскими властями. С января 2017 года по декабрь 2018-го 2000 безработных граждан страны получали по €560 в месяц. Заявленная цель эксперимента заключалась в борьбе с безработицей. Дело в том, что многие безработные в Европе не слишком активно ищут место трудоустройства, боясь потерять выплачиваемые им пособия. По задумке авторов эксперимента, финны, зная, что работа не отнимет у них государственные субсидии, начнут активнее трудоустраиваться. На деле же получилось, что универсальный базовый доход никак не повлиял на уровень занятости. Хотя участники проекта и заявили о том, что стали чувствовать себя счастливее.

Главное препятствие на пути введения универсального базового дохода — это финансирование. До сих пор подобные эксперименты проводились в небольшом масштабе, поэтому не ложились тяжким бременем на бюджет страны или муниципалитетов. Проекты в США почти целиком финансируются за счёт личных пожертвований и средств различных организаций. Так, $3 млн на запуск эксперимента в Стоктоне были получены от фонда «Проект экономической безопасности» и частных лиц.

Сторонники универсального базового дохода есть и на левом, и на правом фланге американской политики. Но если демократы хотят, чтобы он выплачивался беднейшим слоям населения в дополнение к пособиям, которые они уже получают, то республиканцы выступают за замену всех соцвыплат единым грантом. В любом случае, состав участников гонки демократов за номинацию единым кандидатом в президенты показывает, что идеи социализма в Америке больше никого не пугают. Эндрю Янг выбыл из игры, но социалист Берни Сандерс, предлагающий бесплатное здравоохранение и высшее образование для всех, наоборот, вырвался на первое место по опросам.