В США число заразившихся COVID за сутки впервые превысило 200 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/7c6e7dd6-317a-11eb-bc83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryan White/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в США было зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, впервые с начала пандемии число новых пациентов превысило 200 тысяч человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа COVID-19 заразились 205 557 жителей США, жертвами заболевания стали 1404 человека, пишет РИА Новости.

С начала пандемии в Соединённых Штатах был выявлен 13 092 661 случай заражения коронавирусом, переболели COVID-19 4,9 млн жителей США.

Ранее NEWS.ru писал, что работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.

В России за последние сутки коронавирусной инфекцией нового типа заразились 27 100 человек, выздоровели 27 296 россиян, врачам не удалось спасти 510 пациентов.