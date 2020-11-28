В США число заразившихся COVID за сутки впервые превысило 200 тыс. человек

За последние сутки в США было зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом, впервые с начала пандемии число новых пациентов превысило 200 тысяч человек.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа COVID-19 заразились 205 557 жителей США, жертвами заболевания стали 1404 человека,
С начала пандемии в Соединённых Штатах был выявлен 13 092 661 случай заражения коронавирусом, переболели COVID-19 4,9 млн жителей США.
Ранее NEWS.ru писал, что работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.
В России за последние сутки коронавирусной инфекцией нового типа заразились 27 100 человек, выздоровели 27 296 россиян, врачам не удалось спасти 510 пациентов.