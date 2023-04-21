Байдену поставили ультиматум по Украине The Hill: 19 республиканцев призвали Байдена прекратить помогать Украине

Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джо Байден

19 конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену с требованием, в котором они призвали прекратить оказывать «безудержную помощь» Украине, пишет The Hill. Конгрессмены полагают, что стратегия президента только затягивает конфликт, приводит к еще большему насилию и увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией.

Мы глубоко обеспокоены тем, что поддержка украинских военных угрожает дальнейшей эскалацией конфликта <...>. Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта, — указано в документе.

Обозреватель Foreign Policy Джек Детш ранее отметил, что украинские власти обеспокоены тем, что США дали недостаточно оружия. По его словам, в Киеве считают поставки боевой техники «крупицами».

19 апреля Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму в $325 млн. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.