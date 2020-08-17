В США арестовали бывшего сотрудника ЦРУ за шпионаж в пользу КНР

Бывшего сотрудника американского Центрального разведывательного управления арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Соответствующее заявление сделали в Министерстве юстиции США.
Судебные документы гласят, что 67-летний Александр Юк Чинг Ма был обвинён в нарушении законов США о шпионаже. Прокуроры заявили, что он присоединился к ЦРУ в 1967 году, затем служил офицером ЦРУ, пока не вышел на пенсию в 1989 году. За время работы его отправляли в Восточно-Азиатский и Тихоокеанский регионы.
Прокуратура сообщила, что через 12 лет после его выхода на пенсию Ма встретился по крайней мере с пятью офицерами Министерства государственной безопасности Китая в гостиничном номере в Гонконге, где он «раскрыл значительный объём строго засекреченной информации о национальной обороне», включая факты о ЦРУ.
По словам следователей, после ухода из ЦРУ Ма устроился на работу китайским лингвистом в местное отделение ФБР в Гонолулу. Он использовал свою новую работу, чтобы скопировать или сфотографировать секретные документы. После этого он передал информацию своим китайским кураторам, говорится в судебных документах.
Это уже не первый подобный инцидент. Так, в ноябре 2019 года бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли Чуньшин получил 19 лет лишения свободы. Такой приговор вынес американский суд фигуранту дела о шпионаже в пользу Китая.
Последний признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа. Он также сообщил, что получил $850 тысяч от офицеров китайской разведки за информацию о работе ЦРУ.
Как информировал NEWS.ru, в мае 2018 года Ли Чуньшин не признавал вины на заседании федерального суда в штате Вирджиния. Ему инкриминировали заговор с целью шпионажа и незаконное хранение секретной информации.
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