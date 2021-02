В США 139-летний дом перевезли на новое место на гигантском прицепе

Здание зелёного цвета 1882 года постройки поместили на огромный прицеп и при помощи грузовика доставили через шесть кварталов. За необычной перевозкой наблюдали сотни местных жителей.

Для получения разрешения на переезд вместе с домом Брауну пришлось договориться с 15 агентствами и заплатить $400 тысяч. В ходе работ были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Это первый за 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где раньше подобное случалось довольно часто.

Теперь дом будет стоять возле здания неработающего морга этого же времени, весь комплекс планируется отреставрировать. На месте освободившегося участка построят восьмиэтажное здание на 48 квартир, передаёт Hoodline.