В США 139-летний дом перевезли на новое место на гигантском прицепе

https://static.news.ru/photo/7994cf40-74d5-11eb-b27e-96000091f725_660.jpg Фото: San Francisco Chronicle/AbarcaRbn/twitter.com

Владелец 139-летнего викторианского дома из Сан-Франциско в штате Калифорния Тим Браун перевёз своё жилище на новый адрес прямо по городским улицам.

Здание зелёного цвета 1882 года постройки поместили на огромный прицеп и при помощи грузовика доставили через шесть кварталов. За необычной перевозкой наблюдали сотни местных жителей.

Для получения разрешения на переезд вместе с домом Брауну пришлось договориться с 15 агентствами и заплатить $400 тысяч. В ходе работ были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Это первый за 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где раньше подобное случалось довольно часто.

Теперь дом будет стоять возле здания неработающего морга этого же времени, весь комплекс планируется отреставрировать. На месте освободившегося участка построят восьмиэтажное здание на 48 квартир, передаёт Hoodline.

âItâs like a Mardi Gras processionâ: Crowd follows 139-year-old S.F. Victorian's trek to new home. Watch the video and read the full story here: https://t.co/TcLPHigtwb pic.twitter.com/IJacdyB16W — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 22, 2021

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