Бывший бездомный в США стал миллионером благодаря Instagram

https://static.news.ru/photo/7b892de8-6fbf-11eb-b443-96000091f725_660.jpg Бранден Конди Фото: brandencondy/instagram.com

25-летний американец Бранден Конди, который длительное время был бомжом, открыл собственный бизнес в социальной сети Instagram и стал миллионером.

Мужчина начал бедствовать ещё в детстве, когда его мать уволили с работы. Семье дали всего 12 часов, чтобы собрать вещи и покинуть жильё. Конди приходилось ночевать на улице или у друзей. Американец признавался, что в то время мылся в общественных туалетах.

Когда Конди стал взрослым, то стал работать на низкооплачиваемой работе. Но воспоминания из детства подтолкнули его к принятию решения о запуске своего бизнеса. Мужчина стал читать книги, посвящённые предпринимательству, через социальные сети стал переписываться с бизнесменами. Так он завёл знакомство со своими нынешними партнёрами: ребятами из Аризоны, которые открыли маркетинговую фирму.

Американец уволился с работы, переехал в другой штат и стал развивать компанию с новыми приятелями. В течение двух лет он открыл маркетинговое агентство Branden Condy LLC, которое приносит ему ежемесячный доход в $25 тысяч долларов.

Конди стал популярен в Instagram, на него подписаны 234 тысячи человек. На своей странице он показывает подписчикам фотографии из путешествий, дорогие автомобили, а также одежду люксовых брендов, сообщает Daily Mail.

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