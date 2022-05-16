В способности Байдена заместить российский газ в США усомнились

Газовоз - судно для перевозки сжиженного природного газа в танках / Фото shutterstock.com

США несут значительные потери из-за отказа от российского газа, так как у страны недостаточно запасов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы удовлетворить потребности населения, считает кандидат технических наук Александр Власов. Он также добавил, что большую часть своего СПГ Вашингтон экспортирует в другие страны, пишет «Экономика Сегодня».

Если нефтью США как-то управляют, при этом готовы продавать личные запасы лишь бы снизить стоимость российских энергоресурсов, то с газом всё сложнее. Да, у них есть собственный СПГ, но его не так много и практически весь ресурс отправляется на экспорт. Получается, что Вашингтон уже несёт значительные потери из-за попытки сломить РФ, — заверил Власов.

Он отметил, что подорожание газа влияет не только на стоимость коммунальных услуг, но и на местное производство, которое зависит от поставок голубого топлива. Власов предположил, что американские предприниматели в скором времени столкнутся с теми же трудностями, что и их европейские коллеги. По его мнению, не каждое предприятие сможет справиться с экономическими и энергетическими проблемами.

Если проблема не решается на уровне власти, топливо продолжает дорожать, то начинается банкротство малого и среднего бизнеса, — предсказал Власов.

Ранее автор издания Politico заявил, что американское руководство столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединённых Штатах. В публикации отмечается, что скачок цен на энергоресурс угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Автор статьи уточнил, что стоимость природного газа в США выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие.