В SpaceX объяснили взрыв космического корабля Starship SpaceX: корабль Starship взорвали намеренно из-за проблем с двигателями

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Компания SpaceX заявила, что намеренно уничтожила космический корабль Starship, который 20 марта пыталась запустить с площадки в Бока Чика на побережье Техаса. Решение о ликвидации было принято, когда после старта стало понятно, что у корабля возникли проблемы с двигателями и набором высоты, сообщили в компании.

У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю, — пояснили в SpaceX.

В ходе трансляции было заметно, что во время старта у первой ступени-ускорителя Super Heavy не работают три из 33 двигателей Raptor. Позже отключились по меньшей мере еще три двигателя. Через несколько минут после старта не произошло отделения первой ступени Super Heavy, ракета начала вращаться и разрушилась. В SpaceX назвали инцидент «быстрым внеплановым демонтажом».

В компании уточнили, что до начала нештатной ситуации корабль Starship смог достичь высоты в 39 км.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX предприняла попытку испытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и корабль Starship, но корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени. Ракета Super Heavy оснащена 33 метановыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени.