В штате Нью-Йорк зафиксировано рекордное снижение смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/70ce734a-ad96-11ea-8808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

За прошедшие сутки в штате Нью-Йорк диагностировано 32 летальных случая коронавирусной инфекции. Это является рекордом за весь период пандемии. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Самое низкое число смертей с момента, как это началось. Это наиболее болезненный показатель, и он на самом низком уровне с тех пор, как это началось — 32 человека, — рассказал глава штата.

По его словам, накануне скончались 42 человека.

Всего в больницах находятся 1734 человек. Это является наименьшим показателем с 20 марта. Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли 24 495 пациентов. Ранее штат был эпицентром эпидемии в США. В некоторые дни число заболевших достигало 3 тысяч человек, в больнице попадали более 700.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в США выявили 25 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 800 пациентов. Всего в Штатах заражены более 2 млн жителей. Более 114 тысяч скончались. Излечиться смогли более 547 тысяч человек.