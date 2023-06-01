В сенате США призвали создать трибунал для Путина и членов Совбеза В сенате США призвали создать трибунал для лидеров России

Фото: Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

Два американских сенатора представили проект резолюции, призывающей администрацию США «возглавить усилия» для создания специального международного трибунала, который мог бы привлечь руководство РФ к ответственности за действия на Украине. С инициативой выступили представители Демократической партии Бен Кардин и Тим Кейн. При этом они признали ограниченность полномочий Международного уголовного суда (МУС) и предложили сформировать трибунал решением Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенат <...> призывает США использовать свой голос в международных институтах для поддержки создания специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности лидеров Российской Федерации, которые санкционировали агрессию на Украине и руководили ею, — сказано в проекте резолюции.

По мнению сенаторов, к трибуналу следует привлечь президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности страны.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Ранее британская газета Daily Telegraph написала, что ряд членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамафосу в необходимости переноса саммита БРИКС в Китай. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать дискуссии о выполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина.