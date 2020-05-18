В российском МИДе прокомментировали обвинение Apple в работе на Москву

https://static.news.ru/photo/861cb634-9929-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что слова генпрокурора США о сотрудничестве корпорации Apple с властями России и Китая «вызывают снисходительную улыбку».

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что Apple отказывается сотрудничать «со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы», играя на руку государствам, якобы пытающимися организовать слежку за американцами — России и Китаю.

Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует, — цитирует Крутских РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, генпрокурор США возмутился политикой Apple по защите персональных данных, в том числе от американских спецслужб. По словам Барра, компании нет оправдания за связь с «авторитарными режимами».