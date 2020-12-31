В Портленде местные жители устроили беспорядки в новогоднюю ночь

На улицах американского города Портленд в новогоднюю ночь прошли крупные беспорядки. Протестующие забросали зажигательными средствами полицейских и побили витрины.
Инцидент произошёл перед полуночью. Правоохранители вынуждены были применить против собравшихся спецсредства, в том числе резиновые пули и перечный спрей.
Собрание людей в центре Портленда переросло в беспорядки. Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки коммерческого класса в здание Федерального суда и Центр правосудия, — говорится в Twitter полиции города.
В результате разгона протестующих никто задержан не был.
Накануне похожие нападения были совершены на городскую администрацию, бюро полиции Портленда и ещё около десятка городских объектов.
Ранее стихийный протест вспыхнул 30 декабря 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) после того, как местные силовики во время проводившейся проверки на дороге застрелили мужчину. Трагический инцидент стал первым в населённом пункте с участием стражей порядка после убийства там же 25 мая 2020-го местного афроамериканца Джорджа Флойда, умершего из-за жёстких действий правоохранителей при его задержании. Его гибель вызвала массовые беспорядки по всей стране, писал NEWS.ru.