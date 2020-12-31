В Портленде местные жители устроили беспорядки в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/d7bc39f4-4c45-11eb-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ajplus/twitter.com

На улицах американского города Портленд в новогоднюю ночь прошли крупные беспорядки. Протестующие забросали зажигательными средствами полицейских и побили витрины.

Инцидент произошёл перед полуночью. Правоохранители вынуждены были применить против собравшихся спецсредства, в том числе резиновые пули и перечный спрей.

Собрание людей в центре Портленда переросло в беспорядки. Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки коммерческого класса в здание Федерального суда и Центр правосудия, — говорится в Twitter полиции города.

Press Release: Molotov Cocktails and Other Objects Thrown during Riot in Downtown Portland (Photo)

Link: https://t.co/vNCUQ8ItBW pic.twitter.com/zYMOoFRfOi — Portland Police (@PortlandPolice) January 1, 2021

В результате разгона протестующих никто задержан не был.

Накануне похожие нападения были совершены на городскую администрацию, бюро полиции Портленда и ещё около десятка городских объектов.

Ранее стихийный протест вспыхнул 30 декабря 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) после того, как местные силовики во время проводившейся проверки на дороге застрелили мужчину. Трагический инцидент стал первым в населённом пункте с участием стражей порядка после убийства там же 25 мая 2020-го местного афроамериканца Джорджа Флойда, умершего из-за жёстких действий правоохранителей при его задержании. Его гибель вызвала массовые беспорядки по всей стране, писал NEWS.ru.