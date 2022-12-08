В Пентагоне заявили о сложностях с контролем запасов оружия из-за Украины Пентагон: отправка оружия на Украину усложнила контроль за военными запасами США

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Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. В ходе выступления в Центре новой американской безопасности она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным. Представитель оборонного ведомства отметила, что также сложно уследить за поступающими запросами со стороны Украины, передает РИА Новости.

Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело, — сказала Джексон.

Вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер с свою очередь добавила, что в данный момент им недоступен итоговый спрос на свою продукцию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.