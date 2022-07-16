В Пентагоне заявили, что приветствовали бы переговоры Украины и России Пентагон: в США порадуются, если Россия пойдет на переговоры с Украиной

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Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что в Вашингтоне будут приветствовать, если состоятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москва может сделать это «в любой день», сообщает РИА Новости.

Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом, — подчеркнул представитель военного ведомства США.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России. Он добавил, что это скажется на перспективах Украины сохранить государственность. Володин отметил, что Киев своими действиями делает все, чтобы «Украины как государства в перспективе не стало».