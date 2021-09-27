В Пентагоне создали группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ

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Оперативную группу эсминцев, призванную обеспечить быстрое развёртывание кораблей в случае противодействия угрозе российских подлодок в Атлантическом океане, создал на восточном побережье США Пентагон. Об этом сообщает издание института ВМС США USNI News.

Группировка получила название Greyhound. Предполагается, что корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности РФ в Атлантике и защиту страны.

В составе группы в настоящий момент два эсминца — «Томас Хаднер» и «Дональд Кук». В январе к ним должен присоединиться эсминец «Салливанс», в настоящее время находящийся в составе британской ударной группы авианосцев.

В 2022 году, когда «Томас Хаднер» отправится на техобслуживание, к группе подключат эсминцы «Коул» и «Грэвели».

Корабли определят к базированию на военных базах Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния. Они займутся проведением операций и учений в Атлантике.

Новую группу эсминцев командование американских ВМС решило создать в связи с пристальным вниманием к Атлантике из-за подводных сил ВМФ России.

В 2018 году «российские подводные операции в Атлантике» послужили поводом для восстановления второго флота ВМС.

Ранее сообщалось, что российские военные наращивают мощь военно-морского флота, тем самым они подают грозный сигнал Западу.