Первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, сообщает портал The War Zone со ссылкой на Пентагон. По словам представителей ведомства, США рассчитывают, что само наличие тяжелой техники в стране станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими танками на вооружении Украина сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, говорится в комментарии ведомства.
Как заявил сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский, первые из 31 [обещанного танка] Abrams прибыли на Украину. Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. С этими танками на вооружении украинские военные смогут более эффективно противостоять агрессивным действиям, — сообщили в Пентагоне.
Решение Вашингтона передать Украине Abrams говорит о том, что США привержены «обороне и стабильности» страны, добавили в ведомстве.
Мы будем продолжать уделять внимание тому, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и защитить ее народ, — говорится в комментарии.
Ранее прибытие на Украину первых танков Abrams подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, остальные поставки запланированы на ближайшие недели.