В Пентагоне рассказали, какие надежды возлагают на танки Abrams на Украине Пентагон: танки Abrams на Украине станут мощным сдерживающим фактором

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, сообщает портал The War Zone со ссылкой на Пентагон. По словам представителей ведомства, США рассчитывают, что само наличие тяжелой техники в стране станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими танками на вооружении Украина сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, говорится в комментарии ведомства.

Как заявил сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский, первые из 31 [обещанного танка] Abrams прибыли на Украину. Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. С этими танками на вооружении украинские военные смогут более эффективно противостоять агрессивным действиям, — сообщили в Пентагоне.

Решение Вашингтона передать Украине Abrams говорит о том, что США привержены «обороне и стабильности» страны, добавили в ведомстве.

Мы будем продолжать уделять внимание тому, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и защитить ее народ, — говорится в комментарии.

Ранее прибытие на Украину первых танков Abrams подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, остальные поставки запланированы на ближайшие недели.