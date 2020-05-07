В Пентагоне раскритиковали идею отказа от применения ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/c8e5a89c-907b-11ea-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludmila Pakhomova /Global Look Press

Исполняющий обязанности замглавы Пентагона Джеймс Андерсон заявил, что принятие США военной доктрины, в рамках которой страна не сможет первой нанести удар ядерным оружием, не уменьшит, а увеличит риск широкомасштабного конфликта.

Как передаёт РИА Новости, представитель Пентагона отрицательно ответил на вопрос членов комитета по делам вооружённых сил Сената, будет ли он рекомендовать принятие подобного принципа.

Чиновник отметил, что, лишая себя возможности первого удара, Соединённые Штаты дают опасный сигнал своим противникам. Враги могут решить, что США не смогут адекватно защитить свои жизненно важные интересы и интересы своих союзников.

Сенат США рассматривает кандидатуру Джеймса Андерсона на пост замминистра обороны по политическим вопросам.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Соединённые Штаты собираются модернизировать свой ядерный потенциал, несмотря на экономические потери, связанные с коронавирусом.