В Пентагоне оценили эффективность поставок танков Abrams на Украину Пентагон: поставки танков Abrams на Украину неэффективны

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Высокопоставленный представитель Пентагона заявил о том, что США отправляют на Украину то оружие, которое необходимо Киеву сейчас, а не позднее. В этой связи немедленная отправка танков Abrams не представляется эффективной. Слова сотрудника оборонного ведомства приводит РИА Новости.

Для эффективности на поле боя, особенно с учетом скорого начала весны <...> и попыток России перегруппировать, донабрать и возобновить операции, мы должны быть уверены, что те возможности, которые мы предоставляем украинцам, могут быть использованы скорее, нежели позже, — подчеркнул представитель Пентагона.

Он также отметил, что при поставке вооружений Киеву Вашингтон учитывает необходимость обеспечения США взятых на себя обязательств в сфере безопасности в других частях мира, где применяются американские танки. По его словам, Abrams представляют собой «очень сложную систему», которой требуется «большой объем техподдержки и логистической поддержки».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.