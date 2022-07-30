В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

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В штате Нью-Йорк веден режим ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян. На долю штата приходится каждый четвёртый случай заболевания в США, сообщается на сайте администрации

После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по борьбе с этой вспышкой, — приводятся в тексте слова губернатора Кэти Хокул.

Глава штата добавила, что её команда работает круглосуточно, чтобы обеспечить вакцинацию, расширить тестирование и информирование населения о мерах безопасности.

По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, Нью-Йорк является лидером по уровню заболеваемости оспой обезьян в США. На 29 июля выявлено 1345 случаев заболевания. Второе место занимает Калифорния, где заболели 799 человек.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за оспы обезьян объявили в Сан-Франциско. Там подтвержден 261 случай заболевания. Городские власти полагают, что число заболевших будет расти в течение ближайших двух недель. При этом они отмечают нехватку вакцин.