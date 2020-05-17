В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137

https://static.news.ru/photo/f349de4a-9856-11ea-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York hospital/Global Look Press

Число детей, заболевших в Нью-Йорке воспалительным синдромом, увеличилось до 137. От синдрома системного воспалительного ответа, который предположительно связан с COVID-19, скончался один ребёнок.

Число случаев растёт и достигло 137. Один ребёнок скончался, — цитирует РИА Новости мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Он также отметил, что из числа детей с воспалительным синдромом коронавирус или антитела к нему были выявлены у 66.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что от редкого воспалительного синдрома скончались трое детей. Согласно его данным, при этом синдроме из 100 заболевших дети в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет — 18%, от 5 до 9 лет — 29%, от 10 до 14 лет — 28%, от 15 до 19 лет — 16%, от 20 до 21 года — 4%.