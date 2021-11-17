В лаборатории США нашли замороженные пробирки с ярлыками «оспа»

Пробирки с ярлыками «оспа» нашли в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания. Замороженный вирус случайно обнаружил работник лаборатории при уборке холодильника, сообщает CNN.

Об опасной находке сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний, его представители отметили, что нашедший пробирки работник был в перчатках и в маске. На данный момент ведётся расследование, представители Центра уверяют, что содержимое колб не тронуто.

Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества [содержимого] замороженных пробирок, — отметили сотрудники надзорного ведомства.

Портал Yahoo News уточняет, что лаборатория, где были обнаружены 15 штук пробирок, — это объект американской фармацевтической компании Merck. Пять из них были помечены ярлыком «оспа» и 10 — «осповакцина».

Ранее глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева заявила, что комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса опасно, так как прививка от COVID часто сопровождается негативными побочными эффектами. По её словам, нет какой-либо конкретной категории людей, которым было бы разрешено делать обе прививки одновременно.