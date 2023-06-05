В крушении лайнера спонсоров Трампа обвинили пилотов F-16 Причиной крушения Cessna под Вашингтоном могли стать действия пилотов F-16, поднятых для перехвата

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Cessna 560 Citation V

Причиной крушения под Вашингтоном частного самолета Cessna, который принадлежал одному из руководителей Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США и спонсору кампании Дональда Трампа, могли быть действия пилотов истребителей F-16, которые были подняты для перехвата, сообщил NEWS.ru летчик-инструктор ВВС Андрей Красноперов. По его мнению, один из истребителей мог пройти по курсу перед самолетом и тем самым сорвать его в штопор.

Взлетели F-16, приблизились к самолету и что-то там сделали. Просто так самолеты не падают. Он бы летел и летел. Тут ясно, что-то было у них. <...> Скорее всего, где-то по курсу истребитель прошел перед ним. И могло такое случиться, что своим спутным следом [истребитель] сорвал его в штопор, — предположил Красноперов.

По словам эксперта, скорости у самолета Cessna и истребителя F-16 несоизмеримы, а перехват производится в том случае, когда самолет «летит, куда он не должен лететь».

Есть зоны, в которые нельзя заходить никому. Задача перехватчика состоит в том, чтобы самолет свернул. О сбитии речь не идет, команду на сбитие должна дать земля, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Джон и Барбара Румпель являются крупными спонсорами Республиканской партии США. В частности, они поддерживали избирательную кампанию бывшего президента Дональда Трампа, который намерен баллотироваться на выборах 2024 года. Барбара Румпель также руководит подразделением Национальной стрелковой ассоциации США во Флориде.

Бизнес-джет Cessna 560 Citation V, летевший из Нью-Йорка, разбился 4 июня в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона. На самолете, принадлежавшем главе НСА Барбаре Румпель и ее супругу Джону, летела их 49-летняя дочь с двухлетней внучкой. Также на борту были няня девочки и пилот. Все они погибли.

Сообщается, что, пролетая мимо столицы США, Cessna залетел в запретную зону вокруг Белого дома и Капитолия. Поскольку пилот не отвечал на призывы сменить курс, на перехват бизнес-джета с базы ВВС США «Эндрюс» были подняты истребители. При помощи световых ракет они пытались привлечь внимание пилота, чтобы он изменил курс, однако тот не отреагировал.