Стало известно, кто был на борту рухнувшего в США самолета Упавший в США бизнес-джет принадлежал компании из Флориды, на борту была дочь ее руководителя

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолет Cessna Citation, упавший в США, принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, сообщила газета New York Times. По ее данным, на борту джета находились дочь главы компании Джона Румпеля, его двухлетняя внучка с няней и пилот, о чем рассказал сам бизнесмен. По его словам, родственники возвращались домой в Ист-Хэмптон после поездки к нему домой в Северную Каролину.

Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов, никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости, — сказал Румпель.

Издание Daily Beast пишет, что Румпель и его жена Барбара в последние годы делали пожертвования кандидатам от Республиканской партии США, в том числе перечислили сотни тысяч долларов экс-президенту Дональду Трампу. Предположительно, у Барбары Румпель есть прямые связи с офисом бывшего хозяина Белого дома.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США сообщили, что бизнес-джет потерпел крушение в малонаселенном районе на юго-востоке Вирджинии. Самолет упал около 15:30 по местному времени (22:30 мск) в районе Монтебелло. Североамериканское командование ПВО (NORAD) подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 4 июня поднимался в небо над Вашингтоном для перехвата частного самолета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство столицы США. Жители Вашингтона писали в соцсетях, что слышали сильный грохот.

Ранее в полиции штата Вирджиния заявили, что на месте крушения джета не обнаружили выживших. По одной из версий, Cessna Citation мог лететь на автопилоте.