В США не нашли выживших на месте крушения бизнес-джета в Вирджинии Полиция США не нашла выживших на месте крушения бизнес-джета, которого сопровождал F-16

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

В США полиция штата Вирджиния не обнаружила выживших на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство Вашингтона, из-за чего в воздух подняли истребители F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ближе к 20:00 воскресенья, 4 июня (03:00 мск 5 июня), первые спасатели смогли добраться до места крушения. <...> Выживших обнаружить не удалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) подтвердило, что истребитель ВВС США F-16 поднимался в воскресенье, 4 июня, в небо над Вашингтоном для перехвата бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство американской столицы. В результате был спровоцирован звуковой удар в районе американской столицы. Там отмечается, что в сложившихся условиях пилоту было разрешено лететь со сверхзвуковой скоростью.

4 июня жители американской столицы в социальных сетях сообщили, что услышали грохот на большой территории. В пожарной службе и службе внутренней безопасности города указали, что у них нет сообщений о каких-либо инцидентах в Вашингтоне.

По имеющимся данным, бизнес-джет летел на автопилоте и не отвечал на запросы.

По данным отслеживающих сервисов, ряд американских СМИ отметил, что Cessna подлетела к Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, после чего развернулась и направилась к Вашингтону, пролетев над столицей страны.