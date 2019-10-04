https://static.news.ru/photo/dcc590fe-e73c-11e9-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

В четверг, 3 октября, была опубликована СМС-переписка высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США с помощником украинского президента Андреем Ермаком. Этот разговор доказывает предположение, что американский президент Дональд Трамп пытался шантажировать лидера Украины Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, демократ Элиот Энгел.

Он подчеркнул, что на протяжении долгих лет выступает за более тесные отношения Штатов и Украины, поэтому воспринимает сложившуюся ситуацию крайне тяжело.

Украина была частью Советского Союза и сейчас равняется на Запад, нам следует протянуть ей руку помощи, а мы вместо этого толкаем Украину к России, — заявил Энгел в эфире телекомпании CNN.

Конгрессмен заявил, что расследование деяний, за которые полагается импичмент, будет продолжаться. По его словам, реакция Трампа на начало этой процедуры указывает на то, что «дыма без огня не бывает», а сам президент «сорвался с цепи».

Как ранее писал News.ru, представители демократического крыла в Конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине. Политические силы сделали это в связи с расследованием в рамках импичмента.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. Во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский лидер назвал своим правом просить другие страны расследовать коррупцию.

Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.